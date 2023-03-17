استجواب سلامة.. حقائق وإثباتات وأدلّة في جعبة الأوروبيّين!

ذكرت “نداء الوطن” أن عددًا كبيرًا من بنود استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان يتطلب إجابات بـ”نعم” أم “لا”، لأنّ ما في جعبة المحققين الأوروبيين عمومًا والقاضية الفرنسية أود بوريسي خصوصًا، الكثير من الحقائق والإثباتات والأدلة التي لا تحتاج إلى تحقيق جديد، بقدر ما تحتاج إلى “اعتراف أو إنكار فقط” من جانب سلامة، وفقًا للمصادر المتابعة.

وقالت المصادر عينها: “كان القاضي اللبناني شربل أبو سمرا أجّل التحقيق مع سلامة مفسحًا المجال للمحققين الأوروبيين من دون سبب واضح، ليلعب دور ناقل الأسئلة بين الطرفين. إلا أن مفاجأة أبو سمرا كانت كبيرة بالنظر إلى كمّ المعلومات الممكنة الوجود كأدلة في الملفات الأوروبية، مقابل ما في ملف التحقيق اللبناني الذي كان أجراه القاضي جان طنوس”.

وعلمت “نداء الوطن” أنّ الفرنسيين وعدوا لبنان بمعونة قضائيّة للحجز على أموال وأصول في الخارج، وفي هذا السياق أيضًا، أقدمت السلطات في لوكسمبورغ على التعاون مع لبنان وحجزت أصولًا بناءً على طلب قضائي لبناني.