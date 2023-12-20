الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"استحقاقات كبيرة" أمام الحكومة.. وموظفو الإدارة العامة يُلوّحون بالتصعيد

منذ 38 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الأنباء الإلكترونية
A A A
طباعة المقال

رغم بقاء الوضع في الجنوب الهاجس الأكبر لدى كل اللبنانيين، حكومة وشعبًا، فإن ملفات عدّة تطرح نفسها، تحديدًا بعد التمديد لقائد الجيش جوزف عون وزيارة وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبات التركيز ينصب مسألة تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري، بالإضافة إلى الملفات المعيشية بشكل خاص، لأن الاستحقاقات الكبيرة مؤجّلة إلى ما بعد نضوج التسوية على صعيد المنطقة بشكل عام.

في هذا السياق، عقد مجلس الوزراء جلسة يوم أمس، لم يبحث فيها ملف رئاسة الأركان الذي ورث اهتمام قيادة الجيش بعد إنجاز الأخير، بل كان لموضوع زيادات القطاع العام الحصّة الأكبر، إلّا أن الملف الأول لم يغب عن اللقاءات السياسية، بل إن وفدًا من الحزب التقدمي الاشتراكي زار النائب طوني فرنجية وبحث معه مستجدات هذه القضية، على أن تستكمل بلقاءات أخرى.

أما الملف المعيشي، فإن مجلس الوزراء لم يقر فيه أي زيادات على الرواتب، وقد يكون سبب التريّث طلب مصرف لبنان أن تكون الزيادات ضمن سقف محدَّد، لأن إعطاء زيادة مدروسة وعادلة أفضل من إعطاء زيادة كبيرة قد تؤدي إلى التضخّم وتصبح من دون قيمة فعلية، وقد أبلغ المدير التنفيذي في “المركزي” الحكومة بهذا الواقع.

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر رأت في التأجيل المتكرّر لإقرار الزيادات “تمييعاً للموضوع ونصباً للأفخاخ في المراسيم من أجل حرمان الموظفين من حقوقهم، لأن هذه المراسيم التي تصدر مليئة بالخلل، وسنطعن بها تحت عنوان سلب الموظفين رواتبهم”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أبدت نصر رفض كل ما تقوم به الحكومة على صعيد حقوق موظفي القطاع العام، وقالت إن “الموظفين سيتحرّكون، سيطعنون بالدرجة الأولى، وسيسعون لتزخيم الإضراب والتحرّك على الأرض والبحث عن سُبل إضافية من أجل الضغط لتصحيح المسار، لأن ما تفعله الحكومة يميّز بين الموظفين ويفرّقهم ولا يحقّق لهم حقوقهم”.

وطالبت نصر الحكومة بتصحيح عادل للأجور بدل الزيادات المؤقتة والمشروطة وغير الكافية.

    المزيد من أخبار لبنان

    نيفين خشّاب
    قدّمت أكثر من 275 بحثًا علميًا.. من هي نيفين خشّاب التي فازت بجائزة "نوابغ العرب"؟
    الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)
    غارات مكثّفة على بلدات جنوبيّة.. كيف يبدو المشهد صباحًا؟
    تدابير سير - تعبيرية
    منع مرور داخل نفقي فينيسيا وصائب سلام.. وتوجيهات من قوى الأمن

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
    كتائب القسام تنشر فيديو "وصلتم متأخرين"
    غزة تحت النار
    فيديو "وصلتم متأخرين".. القسام تعلق على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لأحد الأنفاق
    حقائب سفر بأحد المطارات
    سرقوا أغراضاً ثمينة لركاب الطائرات بقيمة "2 مليون يورو"!