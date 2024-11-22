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استشهاد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي في غارة إسرائيلية على بعلبك

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2024 8:09 مساءً
غارة اسرائيلية تستهدف دورس في بعلبك

غارة اسرائيلية تستهدف دورس في بعلبك

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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، غارة مستهدفاً دارة مدير مستشفى دار الأمل الجامعي، مما أسفر عن استشهاد مدير المستشفى علي ركان علام وعدد من أصدقائه، ببلدة دورس في بعلبك.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة في لبنان، لاسيما في الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور، بينما أعلن حزب الله استهداف مناطق عدة وتجمعات عسكرية بمسيرات وصواريخ، فيما أعلنت إسرائيل مقتل 60 ضابطا وجنديا منذ التصعيد الأخير.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 30 صاروخا في مناطق الجليلين الأعلى والغربي وخليج حيفا، مشيرا إلى اعتراضه بعض تلك الصواريخ.

وأعلن حزب الله اليوم، استهداف قاعدة عسكرية شرق مدينة حيفا بـ”صواريخ نوعية”، و11 تجمعا لجنود إسرائيليين جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وأعلن الحزب أنه هاجم بسرب من المُسيرات الانقضاضية تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة يارين جنوبي لبنان.

كما أعلن أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية في ثكنة دوفيف وفي مستوطنات سعسع والمالكية والمنارة وعند أطراف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

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