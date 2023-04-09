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استعجال وحركة ناشطة حيال الاستحقاق الرئاسي.. ماذا في التفاصيل؟

منذ 4 دقائق
الياس حنكش

الياس حنكش

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أكد النائب الياس حنكش أنّه “عملياً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قام بواجباته الروحية والدينية وكان هدفه كسر الجليد بين النواب المعنيين بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية لكن لا مفاعيل عملية لها بشأن الاستحقاق”.

ولفت إلى أن كسر الجليد هذا ظهر عبر جلوس النواب إلى جانب بعضهم بعيداً عن الاصطفافات، يعود ويستدرك، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، قائلاً: “مع العلم أن لقاءات كهذه تحصل دائماً في البرلمان بين النواب ولا سيما في اجتماعات اللجان النيابية التي تعقد بشكل دوري في مجلس النواب”.

في المقابل ومع تمسك الفرقاء بمواقفهم السياسية وعدم دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة لانتخاب رئيس منذ أكثر من شهرين، تحدث حنكش عن استعجال وحركة ناشطة حيال الاستحقاق الرئاسي وهو ما قد ينتج عنه شيء لا سيما بعد شهر رمضان المبارك.

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