استعدوا... ارتفاع إضافي لسعر ربطة الخبز!

أكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنه “سيكون هناك ارتفاع بسعر ربطة الخبز وهذا الأمر ليس خيارًا، لأن هناك عوامل عدّة متعلّقة بتسعير الربطة، أبرزها سعر الصرف وسعر المازوت والكلفة التشغيلية”.

كما شدد في حديث إذاعي، على أنّه “قد يصبح سعر الربطة بين 15 و16 ألف ليرة وقد يحصل تعديل في الوزن، ونتمنّى على وزير الاقتصاد إصدار التسعيرة الجديدة اليوم”.

وكانت توقعت مصادر اقتصادية ان يشهد سعر ربطة الخبز مزيداً من الارتفاع في الايام المقبلة، مع استمرار الارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والارتفاع الكبير الذي شهده سعر المحروقات في اليومين الماضيين.

وأشارت المعلومات الى ان “المعنيين لا يزالوا يبحثون عن السعر الأمثل لرفع سعر ربطة الخبز منعاً لأي تطور دراماتيكي في الملف.”