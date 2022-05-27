الجمعة 26 شوال 1443 ﻫ - 27 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استعدوا.. الدولار من دون سقف

منذ 40 دقيقة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

أشار الخبير الإقتصادي لويس حبيقة إلى أنه “لا حلّ للأزمة الاقتصادية في البلاد من دون تغيّر الوضع السياسي الداخلي، وإلا سيبقى سعر صرف الدولار يحلق من دون سقف”، مشددًا على أنه “لا يمكن لأي دولة أخرى مساعدتنا، فالتغيير يبدأ من الداخل لأن كل الدول لديها مشاكلها وأزماتها الخاصة”.

واعتبر في حديث إذاعي، أن “العرض الكبير للدولار في فترة الانتخابات كان ناتجاً عن المهرجانات والإحتفالات، فضلاً عن الأموال المدفوعة خلال هذه الفترة”.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان الحل في لبنان يكمن بـ”دولرة” بعض السلع، رأى حبيقة أنه لا يمكن دولرة الإنفاق من دون دولرة الدخل، وهذا يتطلب وقتًا لتنفيذه وإلا سيؤدي إلى إقفال الكثير من الشركات في البلاد.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقعات الطقس
    طقس حار وارتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم التفاصيل
    ايلي محفوض
    محفوض لصون بيروت انترناشونال: الفراغ السياسي والانهيار المالي عنوان المرحلة المقبلة و “الله يستر”
    القاضية غادة عون
    غادة عون تعلّق على احالتها لـ”المجلس التأديبي”!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القاتل سلفادور راموس 18 عاما
    عانى من التنمر.. معلومات وصور غريبة عن مهاجم تكساس
    نبيه بري
    بري أو الدولار إلى سقوف خيالية!!
    بالأرقام.. إليكم تعرفة الإتصالات الجديدة من “أوجيرو”