استعدوا.. سلسلة من المنخفضات الجوية بدءاً من هذا التاريخ

يؤثر على لبنان طقس مستقر اجمالا ودافئ جدا، يترافق مع تدفق كتل حارة نسبياً فوق منطقتنا ما سيؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.

وتكون الرياح نشطة أحيانا خصوصا في المناطق الجبلية وشمالاً وفي الداخل، تترافق مع سلسلة من المنخفضات التي ستؤثر على لبنان بدءا من ظهر غد الاثنين لتبدأ ضعيفة وتشتد منتصف الأسبوع المقبل تترافق مع تساقط امطار غزيرة وثلوج على الجبال.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً ٢٠ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٨ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٤ و٢٧

– الجو: غائم بسحب عالية ومتوسطة ومغبر قليلاً

– الرياح: متقلبة نشطة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪؜

– الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: يتحول الطقس غير مستقر والجو غائم اجمالا بسحب عالية ومتوسطة وترتفع الرطوبة بعد الظهر مع احتمال أمطر رعدية خاصة جبلاً وفي الداخل والحرارة تبقى مرتفعة وفوق المعدلات وتتراوح بين ١٨ و٢٨ ساحلاً وبين ١٣ و٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٦٠كم/س

الثلاثاء: غير مستقر والجو غائم اجمالا مع تشكل الضباب وتساقط أمطر رعدية وثلوج على الجبال العالية جدا والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و٢٠ ساحلاً وبين ٨ و١٨ بقاعاً وبين ١٠ و١٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠كم/س.