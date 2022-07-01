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استعدوا.. فاتورة المولدات بالدولار ابتداء من هذا التاريخ!

منذ ساعة واحدة
المولدات الخاصة في لبنان

المولدات الخاصة في لبنان

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صدر عن عن اللجنة المركزية لأصحاب المولّدات الخاصة، البيان الآتي:

بعد اجتماع أصحاب المولدات الخاصة مع وزارة الطاقة، اجتمع اصحاب المولدات الخاصة واتفقوا على الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة لأول خمسة ايام من شهر تموز ٢٠٢٢ فقط وابتداء من يوم ٦ تموز ٢٠٢٢ سيعتمدون تسعيرة سعر الصرف للسوق الموازية لكل يوم بيومه وقبضها بالليرة اللبنانية، هذا ويتفهم اصحاب المولدات الخاصة الظروف التي يمر بها المشتركون عموماً كما يتمنون من مشتركيهم تفّهم الظروف لأصحاب المولدات لناحية الاستمرار في تأمين التغذية من خلال تأمين الدولار لشراء المحروقات.

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