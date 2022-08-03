استعدوا... كتل حارة تضرب لبنان

من المتوقع ان يستمر طقس صيفي رطب جدًا ساحلًا في الأيام مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم.

وبالتوازي، كتل حارة ستتمركز فوق شبه الجزيرة العربية والعراق وتؤثر على لبنان بدءًا من مساء اليوم ولغاية السبت مع إرتفاع الحرارة خاصة جبلًا وبقاعًا فيما الرطوبة السطحية ساحلًا وفي المحيط تستمر وتزيد من الشعور بالحر الشديد.

ويرجى التنبه من خطر نشوب الحرائق في الأحراج…

وفي تفاصيل الطقس:

الأربعاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٥ و٣٢ درجة، بقاعًا بين ١٩ و٣٧ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٢٨ درجة

٢- الجو: قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب

٣- الرياح: غربية ضعيفة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

الخميس: طقس مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب خفيف على الجبال، ترتفع درجات الحرارة وتتراوح بين ٢٦ و٣٣ ساحلًا، بين ٢١ و٤٠ بقاعًا وبين ٢٠ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الجمعة: طقس قليل السحب، ترتفع درجات الحرارة بقاعًا وجبلًا وتتراوح بين ٢٧ و٣٣ ساحلًا، بين ٢٢ و٤١ بقاعًا وبين ٢٢ و٣٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س