السبت 5 ربيع الأول 1444 ﻫ - 1 أكتوبر 2022 |
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استعدوا لانخفاض درجات الحرارة ابتداءً من الأسبوع المقبل

منذ 4 دقائق
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس مستقر وحار نهاراً، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة نهاراً، لتعود وتنخفض ‏بدءا من يومي الاحد والاثنين.‏

ومن المتوقع أن يكون الطقس خريفي الاسبوع المقبل‎.‎

أما في تفاصيل طقس اليوم‎:‎

‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٣ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٨ درجة
‎- ‎الجو: مشمس‎ ‎
‎- ‎الرياح: شمالية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س‎ ‎
‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٠ ٪؜‏
‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤‏‎ hpa
‎- ‎الرؤية جيدة
‏٧‏‎ ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة‎.‎

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين‎:‎

الاحد: مشمس نهارا ويتشكل الضباب على الحبال مساء والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٤ و٣٠ درجة ساحلا ١٤ و٣١ بقاعاً وبين ‏‏١٦ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س‎.‎

الاثنين: غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال رذاذ محلي خاصة شمالا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٠ درجة ساحلا ‏‏١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س‎.‎

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