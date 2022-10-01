استعدوا لانخفاض درجات الحرارة ابتداءً من الأسبوع المقبل

يؤثر على لبنان طقس مستقر وحار نهاراً، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة نهاراً، لتعود وتنخفض ‏بدءا من يومي الاحد والاثنين.‏

ومن المتوقع أن يكون الطقس خريفي الاسبوع المقبل‎.‎

أما في تفاصيل طقس اليوم‎:‎

‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٣ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٨ درجة

‎- ‎الجو: مشمس‎ ‎

‎- ‎الرياح: شمالية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س‎ ‎

‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٠ ٪؜‏

‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤‏‎ hpa

‎- ‎الرؤية جيدة

‏٧‏‎ ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة‎.‎

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين‎:‎

الاحد: مشمس نهارا ويتشكل الضباب على الحبال مساء والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٤ و٣٠ درجة ساحلا ١٤ و٣١ بقاعاً وبين ‏‏١٦ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س‎.‎

الاثنين: غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال رذاذ محلي خاصة شمالا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٠ درجة ساحلا ‏‏١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س‎.‎