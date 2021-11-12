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استعدوا لانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

12 - نوفمبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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ما زال يؤثر الطقس المستقر اليوم على لبنان ويستمر في الايام المقبلة مع عودة الارتفاع بالحرارة في عطلة نهاية الاسبوع لتنخفض ‏بشكل ملحوظ الاسبوع المقبل‎.‎

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة‎:‎

الجمعة‎  ‎
‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٠ و ٢٢١ درجة
‏٢‏‎- ‎الجو : مشمس اجمالا يتخلله سحب عالية
‏٣‏‎- ‎الرياح : شمالية غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س
‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪‏
‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي ١٠١٩‏‎ hpa
‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة
‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

السبت: طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة ، من ١١ الى ٢٦ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٣ درجة على ‏‏١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا بسحب عالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاحد: طقس مستقر والحرارة مستقرة نسبياً ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة ، من ١١ الى ٢٦ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٣ درجة على ‏‏١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا بسحب عالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

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