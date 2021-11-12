استعدوا لانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

ما زال يؤثر الطقس المستقر اليوم على لبنان ويستمر في الايام المقبلة مع عودة الارتفاع بالحرارة في عطلة نهاية الاسبوع لتنخفض بشكل ملحوظ الاسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الجمعة
١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٠ و ٢٢١ درجة
٢- الجو : مشمس اجمالا يتخلله سحب عالية
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة
السبت: طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة ، من ١١ الى ٢٦ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا بسحب عالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
الاحد: طقس مستقر والحرارة مستقرة نسبياً ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة ، من ١١ الى ٢٦ درجة بقاعا و من ١٦ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا بسحب عالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س