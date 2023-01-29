استعدوا لسلسلة منخفضات جوية... أمطار وعواصف وثلوج

تؤثر حالياً كتل هوائية رطبة على لبنان بطقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية اليوم. ومن المتوقع أن تبدأ سلسلة من المنخفضات الجوية بالتأثير على لبنان تدريجياً بدءاً من يوم غد الإثنين وتشتد الثلاثاء والأربعاء. وقد يضرب لبنان منخفض آخر لاحقاً وأكثر برودة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و١٨ درجة، بقاعا بين ٢ و١٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١٣ درجة

٢- الجو: غائم جزئياً الى غائم مع احتمال لبعض زخات المطر وثلوج خفيف على الـ١٩٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاثنين: الطقس يتحول الى غير مستقر وغائم مع أمطار متفرقة غير شاملة نهاراً وتشتد مساءً تترافق مع برق ورعد والثلوج تطال الـ١٦٠٠ متر نهاراً والـ١٤٠٠متر ~ ١٥٠٠متر ليلاً وتتراكم بشكل جيد على الـ١٦٠٠ متر خلال الليل. تنخفض درجات الحرارة وتتراوح بين ١١ و١٧ درجة ساحلا، بين ٣ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٤ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار غزيرة أحياناً تترافق مع تساقط حبات البرد وبرق ورعد والثلوج تطال الـ١٣٠٠ متر وبعض مناطق البقاع وتتراكم بشكل جيد على الـ١٥٠٠متر. تنخفض درجات الحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٥ درجة ساحلا، بين صفر و٩ درجات بقاعاً وبين ٢ و٨ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس غير مستقر، عاصف وغائم مع أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد وتترافق مع برق ورعد والثلوج تطال الـ١٣٠٠ متر نهارا وتلامس الـ١٠٠٠ متر وبعض مناطق البقاع ليلاً وتتراكم بشكل جيد على الـ١٤٠٠المتر. تنخفض درجات الحرارة وتتراوح بين ٩ و١٣ درجة ساحلا، بين ٣ و٩ درجات بقاعاً وبين ٢ و٧ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية قوية خصوصا شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س.