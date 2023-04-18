استعدوا لصيف 2023.. قطاع يعلن الجهوزية

أعلن مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان عن جهوزية القطاع السياحي لموسم الصيف من مكتب النقابة في عين المريسة بحضور الفنان رامي عياش، وبمشاركة أصحاب مطاعم من مختلف المناطق اللبنانية، السيدات تيريز فرنجية ونينا الأطرش والسادة فهيم فاضل وروني عياش ومارك عبود وأنطوان رزق ورشيد عرابي ووسام الجراح وإتيان صباغ وميشال عاجي ومصطفى الصمد بالاضافة إلى أعضاء مجلس النقابة.

استهلّ رئيس النقابة طوني الرامي الحفل مرحبًا بالحضور الكريم وألقى كلمة جاء فيها:

“من رمزية هذا الموقع حيث تأسست النقابة سنة 1946، وبعد ان وضعنا التحديات والصعوبات جانبًا، نعلن ما يلي:

أولًا جهوزية قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي على مساحة الوطن لاستقبال صيف 2023،

ثانيًا افتتاح وإعادة افتتاح أكثر من 250 مرفق سياحي من فنادق وبيوت ضيافة ومنتجعات سياحية ومطاعم وقطاع سهر على مساحة الوطن، بالاضافة إلى إعادة افتتاح كبار الملاهي الليلية في وسط بيروت بعد تفجير 4 آب 2020،

ثالثًا جهوزية مطابخنا وكوادرنا المهنية ونوجه تحية لكل عمالنا في القطاع الذين سيقدمون الجودة والخدمة والنوعية وحسن الاستقبال وكرم الضيافة،

رابعًا نعلن بيروت المقصد الأول للسياحة في فصل الصيف واهلا وسهلا بكل ضيوفنا وزوارنا من اغتراب لبناني وسياح عرب واجانب.

وختم: “أتوجه إلى أصحاب الدولة بالقول من اليوم إلى حين انتخاب مشروع رئيس ومشروع دولة “يسمّعونا صمتهم” وليخففوا من اطلالاتهم على المنابر وتغريدات وبيانات حزبية وطائفية. وبدلًا من الزحف نحو صندوق النقد الدولي لشحد 3 مليار دولار، فليتفضلوا إلينا مرفوعي الرأس ومعهم الثقة والختم. اليوم إذا انتخبنا مشروع رئيس ومشروع دولة يمكننا ادخال 10 مليار دولار. وليستثمروا هذا المبلغ لاصلاح دولتهم الفاشلة والقطاعات الحية التي دمّروها.”

ثم دعا الفنان والزميل رامي عياش لتوقيع استمارة انتساب إلى النقابة وتسلم الزر الذهبي تكريمًا وشرفًا لانضمامه إلى أسرة النقابة، وبدوره علّق عياش قائلًا: “تشرّفت بهذه الزيارة وعلى أمل أن يكون انضمامي إلى النقابة يحمل الخير. وأذكر سفير اليابان السابق تاكيشي اوكوبو الذي يخصص صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به للاضاءة على جمالية لبنان وخصائص مناطقه، لذلك أتمنى على جميع اللبنانيين أن يسخروا صفحاتهم لكي نضيء على سياحة لبنان بدلًا من استعمال هذه المنصات للشتائم والتململ، فكل مواطن هو وجه سياحي لبلده، فهذا الأمر سيخلق فرص عمل ويحرّك الدورة الاقتصادية” وأضاف: “بعد نجاح مطعم “لبنان رامي عياش” في لبنان والمغرب واسبانيا والآن في الوطن العربي، أصرّ على تسمية “لبنان” لكي أنقل صورة لبنان الحقيقية إلى الخارج.”