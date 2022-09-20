استعدوا للخريف... منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً الى غائم ‏مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال و على الساحل، تهطل أمطار خفيفة في المناطق الشمالية ‏والجنوبية اعتبارا من فترة بعد الظهر، مع رياح ناشطة تقارب 50 كلم/س، كما يستمر تشكل الضباب على المرتفعات‎.‎

وجاء في النشرة الاتي‎:‎

‎- ‎الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ورطبة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس خريفي ‏متقلب حتى نهاية الاسبوع مع انخفاض في درجات الحرارة وامطار متفرقة‎.‎

معدل درجات الحرارة لشهر ايلول على الساحل بين 24 و32 درجة‎.‎

نحذر من خطر الانزلاق على الطرقات

‎- ‎الطقس المتوقع في لبنان‎:‎

الثلاثاء: غائم جزئياً يتحول مساءً إلى غائم بسحب ركامية منخفضة مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على ‏الجبال وعلى الساحل، وتهطل أمطار خفيفة الى متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية الداخلية اعتبارا من الفترة المسائية كما يتوقع ‏حدوث برق ورعد، ويتشكل الضباب على المرتفعات‎.‎

الاربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال و على الساحل، تهطل ‏أمطار خفيفة في المناطق الشمالية والجنوبية اعتبارا من فترة بعد الظهر، مع رياح ناشطة تقارب 50 كلم/س، كما يستمر تشكل ‏الضباب على المرتفعات،

الخميس: غائم أجمالا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الجبال و على الساحل ورياح ناشطة في ‏المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات‎.‎

الجمعة: غائم أجمالا دون تعديل في درجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات‎.‎

‎- ‎الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة‎. ‎

‎- ‎الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و30 كم/س‎.‎

‎- ‎الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب‎.‎

‎- ‎الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80‏‎ % .‎

‎- ‎حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح المياه: 28 درجة‎.‎

‎- ‎الضغط الجوي: 758 ملم زئبق‎.‎

‎- ‎ساعة شروقق الشمس: 6,24‏

‎- ‎ساعة غروب الشمش: 18,38‏