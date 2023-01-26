الخميس 4 رجب 1444 ﻫ - 26 يناير 2023 |
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استعدوا للمنخفضات الجوية والعواصف

منذ 34 دقيقة
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس مستقر من المتوقع أن يستمر لغاية يوم غد الجمعة.

بالمقابل، من المتوقّع أن يتأثر لبنان بمنخفضات وعواصف آتية من وسط القارة الاوروبية يومي السبت والاحد، بفعالية ضعيفة جدا لتشتد الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢١ درحة، بقاعا بين ٣ و ١٨، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٧.
– الجو : مشمس
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪؜
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٠ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر مشمس في بداياته يتحول غائم تدريجياً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تشتد ليلاً.

السبت: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لبعض زخات المطر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تشتد ليلاً.

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