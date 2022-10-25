استعدوا للمنخفض الجوي المقبل... الأمطار عائدة!

يسيطر طقس خريفي مستقر اليوم على لبنان ويترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة. ويتحول الطقس غدا الى غير مستقر وممطر مع عودة انخفاض الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

الثلاثاء:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٤ درجة.

– الجو: قليل السحب الى غائم جزئياً

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠ ٪

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa

– الرؤية جيدة تسوء محلياً

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: يتحول خلال النهار الى غير مستقر وغائم جزئيا الى غائم مع امطار متفرقة تكون غزيرة في بعض المناطق وتترافق مع تساقط البرد. والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٨ درجة ساحلاً ١٠ و٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.

الخميس: الطقس غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لبعض الزخات المطرية جبلاً، والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٧ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.