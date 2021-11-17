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استعدوا لمنخفض جوي ابتداءً من الجمعة.. أمطار وعواصف رعدية

17 - نوفمبر - 2021
امطار

امطار

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس خريفي على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر يوم الجمعة بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين ١٧ و٢٥ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة على الساحل.

الخميس: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة بدءاً من الظهر. كما نحذر من تشكل السيول في بعض المناطق.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وامطار متفرقة غزيرة أحياناً مترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية. كما نحذر من تشكل السيول في بعض المناطق.

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