استعدوا لمنخفض جوي ابتداءً من مساء الثلاثاء

يسيطر حالياً على لبنان ويستمر لغاية يوم الثلاثاء مع انخفاض بدرجات الحرارة بعدما تخطت المعدلات امس، ورياح شرقية اليوم يليه منخفض جوي اعتيادي بدءا من منتصف ليل الثلاثاء يستمر لعدة ايام ويتحول الى منخفض عاصف بارد ومثلج يومي الخميس والجمعة.

تفاصيل طقس اليوم الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و١٨ درجة، بقاعا بين ٣ و١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و١٢ درجة.

٢- الجو: مشمس غائم جزئياً وبقاء الغبار في الجو

٣- الرياح: غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠-٨٥ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس مستقر نهارا غائم جزئياً بسحب عالية ومتوسطة، يتشكل ضباب على الجبال ليلاً وتتساقط امطار محلية فيما الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، وبين ٣ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.

الاربعاء: يتحول الطقس غير مستقر وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار رعدية متفرقة خصوصاً قبل الظهر فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية وتتدنى الى ١٧٠٠ متر ليلاً، الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ٣ و١١ بقاعاً وبين ٥ و٩ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س.