استعدوا لموجة حرّ شديدة… والحرارة تصل إلى 42 درجة

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يسيطر طقس صيفي في الأيام المقبلة، وتستقر درجات الحرارة لترتفع بعدها درجات الحرارة وتتمركز كتل حارة شمال السعودية ويتأثر بها لبنان.

ويستمر طقس صيفي اعتيادي اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، على أن تتمركز بدءاً من يوم الاحد كتل حارة فوق شمال المملكة العربية السعودية والتي تؤثر على لبنان بطقس حار خاصة بقاعا (42 درجة) وجبلا وأقل حدة ساحلا وتستمر لنحو 4 ايام… وفي التفاصيل:

اليوم الخميس :

١- الحرارة ساحلاً بين 23 32 درجة، بقاعا بين 18 36 درجة وعلى ال 1000م بين 19 و 26 درجة

٢- الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال

٣- الرياح جنوبية غربية 20 الى 45/س

٤- الرطوبة 70٪؜

٥- الضغط الجوي 1003 hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 27

الجمعة: طقس صيفي اعتيادي الحرارة ساحلا تتراوح بين 23 و32 درجة فيما الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب محلي خفيف على الجبال.

السبت: طقس صيفي اعتيادي الحرارة ساحلا تتراوح بين 23 و32 درجة فيما الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب محلي خفيف على الجبال.