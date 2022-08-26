استعدوا لموجة حرّ شديدة... والحرارة تلامس الـ41 درجة

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار، فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً اليوم لترتفع اكثر يوم الاحد ويوم الاثنين وتلامس اقصاها ٣٤ ~ ٣٥ درجة ساحلا و ٤٠ ~ ٤١ درجة بقاعاً، نتيجة تأثر لبنان بكتل حارة اعتيادية مصدرها شبه الجزيرة العربية.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الجمعة :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ٢٠ و ٣٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٢١ و ٢٨ درجة.
٢- الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
السبت : طقس قليل السحب الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلا ٢٠ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الاحد : طقس قليل السحب الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ٢٦ و ٣٥ درجة ساحلا ٢٢ و ٤١ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س