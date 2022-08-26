الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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استعدوا لموجة حرّ شديدة... والحرارة تلامس الـ41 درجة

منذ 7 دقائق
الطقس

الطقس

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يسيطر على لبنان طقس صيفي حار، فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً اليوم لترتفع اكثر يوم الاحد ويوم الاثنين وتلامس اقصاها ٣٤ ~ ‏‏٣٥ درجة ساحلا و ٤٠ ~ ٤١ درجة بقاعاً، نتيجة تأثر لبنان بكتل حارة اعتيادية مصدرها شبه الجزيرة العربية‎.‎

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة‎:‎

الجمعة‎ :‎
‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ٢٠ و ٣٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٢١ و ٢٨ درجة‎. ‎
‏٢‏‎- ‎الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي‎ ‎
‏٣‏‎- ‎الرياح : شمالية غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜‏
‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠‏‎ hpa
‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة
‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة‎.‎

السبت : طقس قليل السحب الحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح بين ٢٥ و ٣٣ درجة ساحلا ٢٠ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ درجة على ‏الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاحد : طقس قليل السحب الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ٢٦ و ٣٥ درجة ساحلا ٢٢ و ٤١ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٢ درجة على الـ ‏‏١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

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