استعدوا لموجة حرّ مقبلة على لبنان… والحرارة تصل إلى الـ38 درجة

الطقس
الطقس

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يشهد لبنان طقسا صيفيا اعتياديا اليوم وغدا مع انخفاض محدود جدا بدرجات الحرارة وبقاء فرص تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال القريبة من الساحل.

وسيشد لبنان موجة حر وطقس صيفي في اليومين المقبلين مع انخفاض محدود جدا بدرجات الحرارة. وتتشكل بعض الغيوم والضباب على المرتفعات والجبال القريبة من الساحل.

وتتمركز كتل هوائية حارة تدريجياً فوق المملكة العربية السعودية وتتمدد اطرافها غربا ونحو منطقتنا مما سيؤدي الى طقس حار مع ارتفاع الحرارة ما بين الخميس والأحد خاصة بقاعاً وفي بعض المناطق حيث تلامس 38 درجة، و32 درجة على ارتفاع 1000م .

في التفاصيل:

طقس الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٢٩ درجة، بقاعا بين ١٦ و٣٢ درجة وعلى ارتفاع ١٠٠٠م بين ١٨ و٢٦ درجة
٢- الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب محلي خفيف
٣- الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانا ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة ٧٠٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦

طقس الأربعاء: طقس صيفي مع انخفاض طفيف بدرحات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٢ و ٢٩ درجة فيما الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال.

طقس الخميس: طقس صيفي حار قليلاً مع ارتفاع بدرحات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٢٣ و٣٢ درجة فيما الأجواء قليلة السحب.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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