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استعدوا لموجة حر ابتداء من الأربعاء

18 - مايو - 2021
مصلحة الأبحاث الزراعية

مصلحة الأبحاث الزراعية

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أوضحت “مصلحة الابحاث العلمية الزراعية” Lari في بيان، عن “موجة حر تبدأ يوم الاربعاء 19/5 وتستمر الى الجمعة 19/5 مع درجات حرارة تصل الى 35 درجة مئوية وتنخفض السبت
22/5 الى 20 درجة مئوية مع احتمال أمطار رعدية الاحد 23/5 لتعود موجة الحر مجددا الثلاثاء مع درجات حرارة تلامس 36 درجة وربما أكثر.

لذلك تتوجه المصلحة من المزارعين لزيادة الري، ومن المواطنين لزيادة شرب المياه ومن جميع المعنيين للانتباه من الحرائق”.

يذكر أن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني توقعت ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال.

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