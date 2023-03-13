استعدوا... منخفض جوي بعد ظهر اليوم

يتمركز منخفض جوي شمال مصر ويبدأ بالتاثير على لبنان بعد ظهر اليوم ويستمر لغاية صباح يوم الخميس. هذا المنخفض اعتيادي من حيث الفعالية لكنه يحمل معه تدنٍ في الحرارة وامطاراً تكون غزيرة أحيانا غدا مع برق ورعد وثلوج على الجبال العالية.

تفاصيل طقس اليوم:

-الحرارة: ساحلاً ١٣ و٢٢ درجة، بقاعا بين ٥ و١٨وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٦.

– الجو: مشمس يتحول غائم بعد الظهر وتتساقط امطار رعدية متفرقة تشتد ليلاً فيما تتساقط الثلوج على ٢٣٠٠ متر.

– الرياح: جنوبية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.

– الضغط الجوي السطحي ١٠٠٨ hpa.

– الرؤية جيدة.

– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس غير مستقر وتتساقط امطار رعدية غزيرة احيانا وتتساقط حبات البرد الثلوج على الجبال العالية ٢٠٠٠متر نهارا و ١٨٠٠ متر ليلاً والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٨ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.

الاربعاء: طقس غير مستقر وتتساقط امطار رعدية متفرقة وتتساقط البرد الثلوج على ١٦٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و ١٦ ساحلا وبين ٣ و ١٠ بقاعاً وبين ٥ و ٩ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.