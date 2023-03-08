استعدّوا لأسبوع "شتوي".. أمطار غزيرة ورياح وعواصف رعديّة!

يسيطر طقس متقلّب على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى صباح الجمعة، وسوف يمر لبنان خلال هذين اليومَين بجوّ ممطر وغائم جزئيًا، بانتظار أن تنحرف كتل مدارية دافئة من الصحراء اأافريقية الكبرى نحو لبنان فترفع درجات الحرارة بين السبت والأحد لتلامس 26 درجة ساحلًا و23 بقاعًا، وفق ما أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوّية.

بالمقابل، سوف تسيطر منطقة من الضغط المنخفض يوم الإثنين فوق لبنان وسوريا وفلسطين، الأمر الذي سيسبب تدفقًا لكتل رطبة مصحوبة برياح باردة، ستشكل منخفضًا جويًا بين لبنان وسوريا وفلسطين، غزير الأمطار والبرَد والعواصف الرعدية وسيستمر لأيام عدّة.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الخميس: غائم مع أمطار متفرقة غير شاملة.

الجمعة: غائم يتحوّل إلى دافئ بسبب وصول كتلة مدارية من صحراء مصر وليبيا.

وقال خنيصر: “إذًا استعدوا لأسبوع “شتوي” مقبل على لبنان ستشمل أمطاره معظم المناطق اللبنانية والسورية الغربية وفلسطين والأردن”.

الحرارة على الساحل: 19 نهارًا و14 ليلًا، في البقاع: 15 نهارًا و5 ليلًا، على الجبال 1200 متر: 14 نهارًا و5 ليلًا، على الجبال 2000 متر: 5 نهارًا و-1 ليلًا.

الرياح: غربية سرعتها بين 10 و20 كم في الساعة.

حالة البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة المياه 18 درجة.