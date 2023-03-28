استعدّوا للأمطار والثلوج والعواصف.. واحذروا موج البحر!

يسيطر طقس مستقر نسبيًا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء، حيث يتأثر لبنان تدريجيًا بمنخفض جويّ يحمل معه أمطارًا وثلوجًا وعواصف رعدية ورياحًا شديدة تتجاوز سرعتها 80 كلم/س، ويبلغ ذروته الخميس ويستمر حتى يوم الجمعة، حيث يبدأ بالانحسار التدريجي بدءًا من فترة بعد الظهر. مع التحذير من تطاير اللوحات الإعلانيّة وارتفاع موج البحر اعتبارًا من مساء الغد.

فقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

الأربعاء: غائم إجمالًا وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض السريع والملحوظ فجرًا، تهطل أمطار متفرقة وتشتد غزارتها تدريجيًا خصوصًا في المناطق الجنوبيّة بدءًا من الظهر، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود 75 كم/س، على أن تتجاوز سرعتها 100 كم/س بعد الظهر في المناطق الشمالية، ويرتفع معها موج البحر ليصل لحدود 4 أمتار، كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، ويتدنى مستوى تساقطه مع تدني درجات الحرارة ليلامس 1700 متر. كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية أحيانًا بشكل كلي.

الخميس: غائم إجمالًا مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانًا خصوصًا في المناطق الشمالية والجنوبية ورياح ناشطة تشتد صباحًا في المناطق الشمالية لتصل إلى ما يقارب (45 كلم/س)، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيًا مع انخفاض إضافي وطفيف في درجات الحرارة وأمطار صباحية في المناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر. تنحسر الأمطار تدريجيًا بعد الظهر ويتحوّل الطقس مساء إلى غائم جزئيًا مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات مساء.

الحرارة: على الساحل من 14 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 13 درجة، في الداخل من 9 إلى 17 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كم/س، وتصل سرعتها أحيانًا الى 60 كم/س، أما في المناطق الشمالية فمن المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 75 كم/س مساء.