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استعدّوا لمنخفض جويّ عصرًا.. أمطار وثلوج وانخفاض في الحرارة!

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يسيطر الاستقرار الجوي على لبنان ويستمر اليوم نهارًا مع عودة الارتفاع إلى درجات الحرارة قبل، أن نستقبل منخفضًا جويًا آخر بدءًا من العصر ويستمر أيامًا عدة، وهذا المنخفض يحمل معه أمطارًا وثلوجًا على الجبال العالية وانخفاضًا في درجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم:

مستقر وغائم جزئيًا يتحول متقلب عصرًا مع احتمال تساقط أمطار رعدية محلية، والحرارة تتراوح ساحلاً بين ١٣ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٦ و١٩، وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٧ درجات.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس غير مستقر وتتساقط أمطار متفرقة بخاصة بعد الظهر، وثلوج على ٢٠٠٠ متر، والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٢ و١٨ ساحلًا، وبين ٤ و١١ بقاعًا وبين ٥ و١٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأحد: طقس غير مستقر وتتساقط أمطار متفرقة بخاصة بعد الظهر، وتكون غزيرة في بعض المناطق وثلوج على ١٦٠٠ متر. والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و١٦ ساحلًا، وبين ٣ و١٠ بقاعًا، وبين ٤ و٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

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