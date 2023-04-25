استعدّوا لمنخفض جويّ ممطر.. والثلوج حاضرة!

يؤثر على لبنان طقس ربيعيّ مستقر ومعتدل الحرارة في الأيام المقبلة، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، وتكون باردة نسبيًا صباحًا ومعتدلة نهارًا.

ومن المتوقع أن يسيطر منخفض جوي ممطر على لبنان بين بعد ظهر الجمعة والإثنين، والثلوج حاضرة على الجبال العالية.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء: طقس مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٨ و٢٢ درجة بقاعًا وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: طقس مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٨ و٢٢ درجة بقاعًا وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.