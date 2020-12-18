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استقالة المسؤول عن العلاقات الديبلوماسيّة في التيّار

منذ دقيقة واحدة
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

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أعلن المسؤول عن العلاقات الديبلوماسيّة في التيّار الوطني الحر ميشال دي شادارفيان استقالته من منصبه.

وقال في بيان: “لما كانت مسؤوليتي النضالية في التيار الوطني الحر، كمسؤول عن العلاقات الدبلوماسية، تقتضي التفاعل مع جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، من اجل توضيح مبادئ التيار واهدافه والدفاع عنها والمساهمة في السعي إلى تحقيقها…

وبعدما أصبحت هذه المهمة شبه مستحيلة، في ظل التناقضات والشطحات والحسابات الخاصة والشخصية، المغايرة مع كل المبادئ التي أرساها العماد عون…

ولما تحول هذا الواقع موضوع انتقاد دائم لسياسات التيار الوطني الحر، من قبل كل أعضاء السلك الدبلوماسي الموجود في لبنان، بما يجعل من مسؤوليتي مهمة عبثية.

وانسجاما مع ضميري ومبادئي الوطنية والعونية الحرة، ارى من واجبي ان استقيل من المهمة التي تحملتها منذ ثلاثين عاماً اَي من عام١٩٩٠ بشكل غير رسمي، ومنذ ٢٠٠٥ بشكل رسمي، كمسؤول عن العلاقات الدبلوماسية في التيار الوطني الحر، وأتمنى لمن سيستلم هذا المنصب من بعدي كل التوفيق في هذه المهمة الصعبة”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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