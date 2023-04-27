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استقرار "الدولار" مستمر.. كم بلغ اليوم؟

منذ 12 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الخميس، ما بين 97000 ليرة لبنانيّة للشراء و97300 ليرة لبنانيّة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ “صوت ببروت انترناشونال” أنّ عملية ضبط سعر الدولار وتخفيضه في الفترة الماضية حصلت بعد محاولات عدة قام بها مصرف لبنان، حتى أثمرت بواسطة رفع سعر الدولار على منصة صيرفة إلى ٩٠ ألف ليرة.

ووفق علامة، أتت هذه العملية بعد اضطرار مصرف لبنان لسحب ما يقارب ٩ تريليون من الليرات اللبنانية من السوق والضغط على المضاربين والسوق السوداء بواسطة ضخّ الدولارات من دون سقوف، واستتبعت هذه العملية بالدفع للقطاع العام بالدولار بدل الليرة لمدة أشهر متتالية، بخاصة أن الإنفاق على رواتب القطاع العام كان كبيرًا وحجم الرواتب وملحقاتها كان يبلغ تقريبًا ٣٦٠٠ مليار ليرة.

 

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