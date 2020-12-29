استقرار بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس مستقر ويرافقنا في الايام المقبلة هذا الاستقرار وقد يمتد لغاية النصف الاول من الشهر المقبل.
تفاصيل طقس اليوم:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و٢١درجة، بقاعا بين ٢ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٤ درجة
٢- الجو: غائم جزئياً مع ضباب محلي
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: طقس مستقر مشمس مع استقرار الحرارة وتكون على الشكل التالي : ساحلا بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٢ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجة والرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد صباحاً وفجرا على الجبال المتوسطة.
الخميس: طقس مستقر مشمس مع استقرار الحرارة و تكون على الشكل التالي: ساحلا بين ١٢ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٢ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٧ و ١٤ درجة والرياح شمالية ضعيفة اجمالاً، فيما يتشكل الجليد صباحاً وفجرا على الجبال المتوسطة.