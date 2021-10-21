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استقرار بعداد الإصابات جراء "كورونا" في لبنان

21 - أكتوبر - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 636147، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

يذكر أن أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 كانون الأول المقبل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد انعقاد المجلس الأعلى للدفاع بقصر الرئاسة في بعبدا (شرق بيروت)، بدعوة من رئيس البلاد ميشال عون، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

وفي ختام الاجتماع، تلا الأمين العام للمجلس اللواء محمود الأسمر، بيانا قال فيه إنه تم اتخاذ قرار “بتمديد إعلان التعبئة العامة ابتداء من 1 تشرين الأول 2021، ولغاية ديسمبر من العام ذاته، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً”.

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