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استقرار حذر لدولار السوق السوداء

23 - أكتوبر - 2021
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء اليوم السبت استقراراً، إذ تراوح ‏صباحاً بين 20425 ليرة لبنانية للشراء و20375 ليرة لبنانية ‏للبيع.‏

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب ‏الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى ‏اليوم.‏

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر ‏صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر ‏‏3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.‏

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك ‏المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص ‏لبعض السلع الأساسية فقط.‏

ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية كبيرة عام 2019، تبخرت ‏العملة الصعبة في لبنان ولم يتمكن من يملكون حسابات ‏بالدولار الأمريكي إلا من إجراء عمليات سحب بالليرة ‏اللبنانية وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة للدولار.‏

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