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استقرار في الأحوال الجوية.. كيف سيكون طقس رأس السنة؟

منذ 8 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

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يرافقنا في الأيام المقبلة استقرار في الأحوال الجوية مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

ويذكر ألا منخفضات جوية مثلجة في المدى القريب إنما تقلبات جوية ضعيفة منتصف الأسبوع المقبل وقد يطرأ تبدل كبير بالطقس بدءاً من العاشر من الشهر المقبل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: مشمس الى غائم جزئياً
٣- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس غائم جزئياً الى غائم ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٥ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: الطقس مستقر ومشمس الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و2٠ درجة ساحلا، وبين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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