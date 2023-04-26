استقرار نسبيّ لـ "الدولار الأسود"

يحافظ سعر صرف الدولار في السوق السوداء على استقراره النسبيّ، حيث سجّل مساء اليوم الأربعاء، ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباحًا ما بين 96,800 ليرة للمبيع و97,000 ليرة للشراء.

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ “صوت ببروت انترناشونال” أنّ عملية ضبط سعر الدولار وتخفيضه في الفترة الماضية حصلت بعد محاولات عدة قام بها مصرف لبنان، حتى أثمرت بواسطة رفع سعر الدولار على منصة صيرفة إلى ٩٠ ألف ليرة.

ووفق علامة، أتت هذه العملية بعد اضطرار مصرف لبنان لسحب ما يقارب ٩ تريليون من الليرات اللبنانية من السوق والضغط على المضاربين والسوق السوداء بواسطة ضخّ الدولارات من دون سقوف، واستتبعت هذه العملية بالدفع للقطاع العام بالدولار بدل الليرة لمدة أشهر متتالية، بخاصة أن الإنفاق على رواتب القطاع العام كان كبيرًا وحجم الرواتب وملحقاتها كان يبلغ تقريبًا ٣٦٠٠ مليار ليرة.