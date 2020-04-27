استمرار إغلاق المحلات التجارية.. بسبب ارتفاع الدولار

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هستيريا أسعار صرف الدولار ما زالت تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وخاصة أصحاب المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة.

فبدءاً من الخميس أقفلت العديد من المحلات في صور أبوابها في العديد من المناطق بانتظار ان تفتح سوق الصرافين اليوم الاثنين وتعرف تسعيرة الدولار في السوق، ويتسنى لهم وضع تسعيرة جديدة للسلع الغذائية الاستهلاكية المختلفة.

وموجة الاغلاق أيضا طالت اليوم الضنية بالاضافة لمحلات في الميناء وطرابلس. وتأتي عملية الاغلاق نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية والارتفاع الجنوني بسعر السلع التجارية.

لليوم الخامس على التوالي، تستمر المحلات التجارية وخاصة محلات بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في الشمال باغلاق ابوابها نظراً للارتفاع الجنوني للدولار.