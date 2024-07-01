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استمرار الامتحانات الرسمية للثانوية العامة في النبطية.. تفاصيل يومها الثاني

منذ 16 دقيقة
الامتحانات الرسمية للثانوية العامة

الامتحانات الرسمية للثانوية العامة

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تستمر الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في يومها الثاني في محافظة النبطية، حيث يتوزع الطلاب على 16 مركزًا كالتالي: 10 مراكز في قضاء النبطية وهي مدرسة حسن حلال الرسمية، مدرسة حبوش المتوسطة الرسمية، مدرسة سميح حلال الرسمية، مدرسة سمير كريكر الرسمية، متوسطة عبد اللطيف فياض الرسمية، ثانوية النبطية للبنات الرسمية، مدرسة ميفدون الرسمية، متوسطة زبدين الرسمية، متوسطة شوكين الرسمية ، ثانوية الصباح الرسمية، ثانوية حاصبيا الرسمية.

و4 مراكز في قضاء بنت جبيل ، ومركزين في قضاء حاصبيا.

يبلغ عدد المرشحين 3176 طالبًا وطالبة موزعين على الفروع :

– 1267 مرشحًا ومرشحة في علوم الحياة.

– 479 في العلوم العامة ، 1363 مرشحا ومرشحة في الاقتصاد والاجتماع، و67 مرشحا ومرشحة في الاداب والانسانيات.

يشرف رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية اكرم ابو شقرا على سير الامتحانات ، من خلال جولات له على عدد من المراكز ، ويتابعها من خلال غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات ومسؤولها رئيس قسم الامتحانات الرسمية رامي طفيلي في المنطقة التربوية في النبطية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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