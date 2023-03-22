ترقّب إسرائيلي.. 1000 عنصر من حزب الله على طول الحدود اللبنانية!

يراقب الجيش الإسرائيلي منطقة الحدود مع لبنان بحذر، حاصة مع تكرار الحوادث الأمنية خلال الفترة الماضية، إضافة لما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية جول قيام حزب الله بنشر عدد كبير من عناصره على طول الحدود اللبنانية.

ووفقاً لما نقله ” نير دفوري،” المعلق العسكري في القناة 12 الإسرائيلية، خلال تعليقه على مقطع مصور: “بإمكانكم رؤية عناصر حزب الله على بعد أمتار معدودة، لقد قاموا بتصويرنا.. انظروا لهذا الشخص، إنه عنصر من حزب الله مسلّح بكاميرا وجهاز اتصال”.

وأضاف دفوري “لقد سمعناهم يتكلمون العربية عبر شبكة الاتصال، وقد قام بتصوير عمليات الجيش الإسرائيلي وتصويرنا نحن أيضاً”.

وتابع مراسل القناة 12 تعليقه: “يجب القول إنّ حزب الله نشر في الفترة الأخيرة، نحو ألف عنصر على طول الحدود مع إسرائيل، وهم عملياً يجمعون المعلومات الاستخبارية ويصوّرون ويوثّقون، وقد رأينا ما فعلوه في المطلة عبر أضواء الليزر ورشق الحجارة باتجاه الجنود”.

مؤكداً أن هذا التصرف يرفع من التوتر، ويمكن أن يتسبب بحوادث على الحدود، وهذا التقدير ليس فقط بسبب واقع إرسال حزب الله عنصراً عبر السياج إلى حدود مجيدو، بل أيضاً السلوك الذي يسمح له بتصرفه على طول خط الحدود… هذا الأمر يدخل الجيش في حالة تأهب على مستويات عالية، إذ إنّ خطأً صغيراً قد يحصل هنا، ويمكن أن يدخلنا في معركة كبيرة”.