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استنكار واسع لعملية اختطاف منسق منطقة جبيل ودعوة للتوقف عن التدريس

منذ 33 دقيقة
دعوة للتوقف عن التدريس استنكاراُ لعملية اختطاف باسكال سليمان

دعوة للتوقف عن التدريس استنكاراُ لعملية اختطاف باسكال سليمان

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أعربت مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات اللبنانية عن استنكارها الشديد لعملية الاختطاف الآثمة التي استهدفت منسق منطقة جبيل باسكال سليمان يوم الأحد الموافق 7 نيسان 2024، واصفةً هذه العملية بأنها جريمة مجرمة.

وطالبت المصلحة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، بالتحرك السريع لملاحقة الخاطفين وتحرير المختطف.

كما دعت إلى تقديم الخاطفين إلى القضاء المختص وتطبيق أشد العقوبات عليهم، بهدف حفظ أمن البلاد وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات.

وفي إطار التضامن، دعت مصلحة الأساتذة الجامعيين جميع الجامعات في قضاء جبيل إلى التوقف عن التدريس اليوم الإثنين الموافق 8 نيسان 2024.

وأكدت على تضامنها الكامل مع الدكتورة ميشلين وهبة، زوجة المختطف باسكال سليمان، ومع الدكتور جيلبير سليمان، شقيق المختطف، في هذه الظروف الصعبة.

يأتي هذا البيان كمظهر من مظاهر الوحدة والتضامن الوطني في مواجهة الجريمة، مع التأكيد على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في لبنان ومحاسبة من يعتدي على سلامة المواطنين.

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