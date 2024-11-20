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استهدف 3 منازل في إبل السقي

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2024 6:52 مساءً
غارات عنيفة على الخيام

غارات عنيفة على الخيام

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن سقوط شهيدة وجريح في بلدة ابل السقي بقصف معاد استهدف 3 منازل.

ويشن الطيران الحربي المعادي، بين الحين والآخر، غارات على بلدة الخيام. وتوازياً، لا تتوقف مدفعية العدو عن قصف البلدة وأطراف البلدات المجاورة بالقذائف الثقيلة، مع رصد لتحرك دبابات العدو باتجاه شمال البلدة.

هذا وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان
وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 14 شهيدا و 87 جريحا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3558 شهيدا و 15123 جريحا.

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