اسطفان: تمثيلياتكم العسكريّة أصبحت ممجوجة

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان عبر “تويتر”، قائلًا: “إن كنتما مأزومين داخليًا، والاتفاق الإيراني – السعودي لا يرضيكما، فإن تمثيلياتكم العسكريّة أصبحت ممجوجة”.

اسطفان أضاف في تغريدته: “فأنت لن تستعيد صفة المقاومة، وأنت لن تنفذ من تطرفك. التقت مصلحتكما بافتعال أزمة، لأنكما تقتاتان من الأزمات. لو كان للجمهورية سيادة لما كنتم. الجمهورية القوية حاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى”.

التقت مصلحتكما بافتعال ازمة، لأنكما تقتاتان من الازمات.

لو كان للجمهورية سيادة لما كنتم. الجمهورية القوية حاجة ملحة اكثر من اي وقت مضى (٢/٢)#الياس_اسطفان — Elias Stephan (@eliasastephan) April 7, 2023