الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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اسطفان لأبو حمدان: كفاك هروباً من واقع ارتهانكم وتقوقعكم

منذ ساعة واحدة
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رد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب الياس اسطفان على النائب رامي أبو حمدان في بيان، وجاء فيه:

“يوم تكلم عن السيف والتكليف اعتقدنا انها هفوة، حينها قالوا بأن الرامي لن يرمي علينا ما شّب عليه، بل هو يناور ليكسب عطف ناخبيه، فسامحوه ولو لمرة!

فإذا به يطل اليوم ويرمي علينا حقداً لم تألفه لا المدينة ولا القضاء ولا أهل هذه المنطقة الكريمة التي ما عرفت يوماً الا التعاضد والتكاتف بين ابناء شعبها كافة.

لا ايها الرامي،

زحلة كانت وستبقى عاصمة كل الشرفاء شاء من شاء وابى من ابى. كفاك هروبا من واقع ارتهانكم وتقوقعكم، ان تستعمل ما استعملت من عبارات لا تليق بممثل شعب قضاء زحلة الأبي لهو امر مخجل.

واخيراً، حسناً فعلت بعدم مجيئك الى اجتماعات نواب القضاء!

إناؤك نضح بما فيه …”

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