اسطفان: لن نسمح بسياسة كم الأفواه والقمع

أكّد عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب الياس اسطفان انه لا يزال يتابع قضية توقيف الرائد ميشال مطران منذ ظهر يوم امس، مشيراً الى ان “مطران ليس متروكاً لوحده، ولن يكون مكسر عصا، في بلد بات فيه الاستقواء على النزهاء والشرفاء امراً عادياً”.

واستغرب “الطريقة التي تم فيها التعامل مع رائدٍ له باع طويل بالانجازات في مجال السلامة المرورية في لبنان، وكأن الكفاءة باتت خطأ يعاقب عليه، فيما الفساد والتقاعس عن الواجبات يعششان في مختلف المراكز والمناصب”

وشدّد اسطفان على “ضرورة الافراج عن الرائد مطران اليوم قبل الغد، مشيراً الى الكم الهائل من المخالفات التي يرتكبها بعض الضباط واشخاص في سدة المسؤولية دون حسيب او رقيب فقط لاننا في بلد المحسوبيات والعدالة الانتقائية”.

واعتبر ان “هذا الامر بات مرفوضاً ولن نسكت عنه بعد اليوم ولن نسمح في سياسة كم الافواه والقمع في بلد يقدس الديمقراطية والحرية”.