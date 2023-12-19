اسطفان يذكّر بحضور باسيل جلسة التمديد للبلديات

كتب عضو تكتل الجمهورية القوي النائب الياس اسطفان عبر منصة “اكس”: قال النائب جبران باسيل بعدم جواز التشريع بغياب رئيس الجمهورية ووجوب توقيع الـ24 وزيرا على أي قانون، في حين أنّ النائب باسيل نفسه شارك في جلسة 18 نيسان 2023 من أجل التمديد للبلديات، وبالتالي ساهم في هذا التشريع، وفي اليوم التالي في 19 نيسان 2023، وقّع الرئيس نجيب ميقاتي بثلاثة تواقيع على قانون التمديد الذي صدر دون توقيع الـ24 وزيرا، وقد اختفى نهائيا حرص باسيل على تواقيع الوزراء الـ24 التي تحل، برأيه، محل توقيع الرئيس، وهكذا دواليك من مواقف ومممارسات تناقض بعضها البعض”.







