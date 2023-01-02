توقيف مطلوبين بجرائم تجارة وترويج المخدرات في جبيل والاشرفية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار التنسيق بين مكتب مكافحة المخدّرات المركزي والمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية لتوقيف تجّار المخدّرات، على مختلف الأراضي اللبنانية.

داهمت قوّة من المجموعة الخاصّة، بتاريخ 30-11-2022، منزلاً في منطقة جبيل حيث يتواجد المطلوب للقضاء بموجب مذكّرات عدلية بجرم تجارة وترويج مخدّرات، المدعو: “ز.ق”، فتمّ توقيفه وضبط سلاح حربي نوع كلاشنيكوڤ وكميّة من المخدّرات.

وبالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ وتعقّب، أوقفت قوّة من المجموعة الخاصّة المطلوب للقضاء “ب.ش” بحقّه ملاحقتين عدليتين بجرائم تجارة وترويج المخدّرات، وذلك في محلّة الأشرفية – بيروت.

أودع الموقوفان مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.