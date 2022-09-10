اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة.. إليكم التفاصيل

يشهد مخيم عين الحلوة، مساء (السبت 1-9-2022) اشتباكات عنيفة على خلفية تطور اشكال عائلي بين اشخاص من آل قبلاوي وآخرين من آل البحتي في مخيم عين الحلوة في صيدا الى تبادل لإطلاق النار والقذائف الصاروخية.

وأدت الاشتباكات العنيفة إلى سماع أصداء اطلاق النار والقذائف في أجواء مدينة صيدا وضواحيها.

وافيد عن سقوط قذيفة صاروخية في منطقة سيروب خارج المخيم.

وقد انفجرت قذيفة آر بي جي قبل قليل في سماء مخيم عين الحلوة سمع صداها في مدينة صيدا أثارت حالة من القلق والتوتر بين الأهالي.

وأدى الاشتباك أيضاً إلى اشتعال عدة حرائق في مخيم عين الحلوة منطقة الزيب على الشارع التحتاني.

واسفرت الاشتباكات في حصيلة اولية عن سقوط عدد من الجرحى، وتعمل القوى الفلسطينية و القوة المشتركة على محاولة تطويق الاشتباكات ووقف اطلاق النار.