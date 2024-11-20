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اشتباكات عنيفة ومحاولات إسرائيلية للتقدم.. إليكم المستجدات

منذ 5 ساعات
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - رويترز

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - رويترز

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تتعرّض مناطق وادي حامول واللبونةً في الناقورة لغارات إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعيّ وفوسفوري، فيما تسمع اصوات الرشاشات والقذائف الصاروخية في مناطق شمع ومجدل زون والبياضة جراء الاشتباكات بين حزب الله وفرقتين للعدو الاسرائيلي كانتا تحاولان التقدم والتوغل من محوري طيرحرفا مجدل زون ومحور عين الزرقا في أطراف علما نحو شمع والبياضة حيث تدور اشتباكات عنيفة هناك، تحت غطاء جوي ومدفعي إسرائيلي إلا أن “حزب الله” يقوم بالتصدي لإسرائيل.

في وقت أكد المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين من لقائه مع رئيس مجلس النواب أن هناك تقدما بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، معلنا أنه سيتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة.

و قال هوكشتاين : “لن أفصح عن أي معلومات حتى الآن وسأذهب الى إسرائيل للمناقشة هناك بناء على ما ناقشناه هنا.”

و أضاف أيضاً:”أحرزنا تقدماً إضافياً بعد لقاء بري. الأجواء إيجابية وهناك تقدم قد أحرز”.

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