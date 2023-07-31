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اشتباكات عين الحلوة لم تتوقف حتى اللحظة.. آخر التطورات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2023 6:55 مساءً
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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لا تزال الاشتباكات في مخيم عين الحلوة مستمرة، حيث لا تزال أصوات الرصاص، لا سيما عند محور الطوارىء – البركسات، في وقت تتكثف الجهود الفلسطينية اللبنانية من اجل تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار على الارض وتثبيته بحسب ما أفاد مراسل SBI.

ميدانيا اوقعت الاشتباكات اليوم قتيلا فلسطينيا هو احمد جوهر، بالاضافة الى سقوط المزيد من الجرحى، وسجلت اضرار مادية جسيمة داخل المخيم.

كما أفاد مراسل صوت بيروت انترناشونال بأن هناك عدة أسباب لعد وقف اطلاق النار والسبب الأول عدم وجود أي قرار من حركة فتح بوقف اطلاق النار، والسبب الثاني عدم القدرة بالوصول الى جميع المجموعات المسلحة.

وتابع بأن مجموع من منطقة حي حطين أكدوا لنا على تصديهم هجوماً فتحاوياً وكانوا قد أكدوا لل SBI أنهم أوقفوا اطلاق النار عندما اعلن مرة جديدة اليوم في فترة بعد الظهر عن وقف الاشتباكات لكن الطرف الآخر لم يلتزم القرار.

ولم تسلم مدينة صيدا من شظايا القذائف والرصاص الطائش والتي اصابت عددا من المواطنين فيما الحقت اضرارا بعدد من المباني والمؤسسات ولا سيما مدرسة عائشة ام المؤمنين التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا، كما والحقت الاشتباكات اضرار اضرارا بألواح الطاقة الشمسية على عدد من الابنية.

https://fb.watch/m7AJStkqRP/?mibextid=aytyXY

 

 

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