اشتباكات مستمرة بين حزب الله و إسرائيل.. و الغارات تتواصل جنوباً

على الرغم من قدوم المبعوث الأميركي آموس هوكشتين إلى لبنان وذلك للبحث في مقترح وقف إطلاق النار ووضع حدا للنزاع المسلح بين حزب الله واسرائيل، الا أن الميدان بينهما ييثبت العكس فالاشتباكات ما زالت مستمرة بينهما والجيش الإسرائيلي يحاول التوغل أكثر جنوبا

الجنوب:

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا محيط بلدات الناقورة وعيتيت وزبقين وقانا.

وشهد محور شمع – البياضة مساء امس اشتباكات بين حزب الله وقوة اسرائيلية حاولت التقدم إلى البياضة في محاولة للجيش الإسرائيلي للسيطرة والالتفاف حول البياضة كونها موقعا استراتيجيا لتطويق الناقورة، إلا أن حزب الله أطلق القذائف الصاروخية والصواريخ باتجاه الجيش الإسرائيلي ودمر دبابة ميركافا الذي عاد للوراء. بعدما تدخل الطيران والمدفعية الاسرائيلية .

كما تعرضت بلدة جويا مساء امس في قضاء صور لسلسلة من الغارات الإسرائيلية واستهدفت عددا من المباني السكنية.

وارتكبت القوات الإسرائيلية مجازر في عدد من قرى الجنوب والنبطية من خلال الغارات الجوية، فأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا بشكل عنيف على محيط الجامع في حي شوران في كفرملكي حيث سقط شهيد. وشن الطيران الحربي غارة على زفتا ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وفي عين قانا في إقليم التفاح أدت الغارة إلى استشهاد 3 مواطنين، وفي غارة على حبوش سقط 4 شهداء وجريح بالاضافة إلى غارات على دبين وكفرشوبا والخيام وكفررمان ومحيط مستشفى تبنين الحكومي والريحان وسجد وغارات على شبعا والغندورية وكفرتبنيت وجبل الريحان ومجرى نهر الليطاني.

و استهدف الطيران المسير منزلاً في بلدة يحمر الشقيف فدمره بالاضافة الى غارات على إقليم التفاح ومرتفعاته وعلى بلدة الخيام ودبين وعيناتا وميفدون مما أدى إلى أربع إصابات، وغارات على زوطر الشرقية حصدت شهداء. وادت غارة على مركز مخابرات الجيش في ميناء الصرفند لاستشهاد 3 عسكريين وهم ادم عون علي حرب وايمن رحال وجرح 17 مدنيا من البلدة.

وتحاول القوات الإسرائيلية التقدم من تلال كفرشوبا نحو جنوب كفرشوبا وفتح جبهة تقدم جديدة تحت غطاء ناري وقصف مدفعي والغارات الجوية على شبعا وتدور اشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

حزب الله:

صدر عن “المقاومة الاسلامية” ليلاً البيان (34):

“دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من مساء الثلاثاء 19-11-2024، قوة مشاة إسرائيلية في وادي هونين عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، وعند الساعة 10:30 مساءً، ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات، استهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّه ثانٍ، أوقع فيهم إصابات مؤكدة. حاولت عند الساعة 11:10 مساءً، قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدم لسحب القتلى والجرحى، فاستهدفها المجاهدون بصاروخ موجه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

كما أصدرت “المقاومة الاسلامية” بعيد منتصق الليل البيان الرقم (1) الذي جاء فيه:

“دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 12:15 من ليل الثلاثاء – الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج (في محيط وادي هونين) المقابل لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخيّة”.

إسرائيل:

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جسما جويا مشبوها أطلق من لبنان وتسبب في تفعيل الإنذار بالجليل وسلاح الجو يتعقب الهدف، وفي هذا الإطار أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في خليج حيفا وعشرات البلدات شمال إسرائيل بعد تسلل مسيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 3 مسيّرات دخلت أجواء إسرائيل من لبنان.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بسقوط مسيّرتين أطلقتا من لبنان باتجاه الجليل الغربي ما أدى إلى تضرر مبنى إثر سقوط شظايا صاروخية ولكن من دون تسجيل إصابات.

توازيا، ذكرت “الحدث” أن مسيرة سقطت قرب منشأة عسكرية بالقرب من نهاريا.