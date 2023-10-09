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اشتباكات وانفجارات على الحدود اللبنانية الجنوبية.. إليكم التفاصيل

منذ 51 ثانية
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2023 3:54 مساءً
منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان

منطقة كفرشوبا في جنوب لبنان

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سمع دوي قصف وإطلاق نار على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل بعد ظهر (الاثنين 9-10-2023).

ونشر الجيش الإسرائيلي قوات لمواجهة تسلل محتمل من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “ورد تقرير عن تسلل عدد من المشتبه فيهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من داخل الأراضي اللبنانية، تنتشر قوات من الجيش في المنطقة”.

فيما قامت مدفعية الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من المناطق في جنوب لبنان.

ونقل مراسل صوت بيروت إنترناشونال معلومات متداولة تفيد أن المجموعة التي حاولت التسلل الى داخل الأراضي المحتلّة هي من حركة الجهاد الإسلامي، وتضمّ أربعة فلسطينيّين استشهد اثنان منهما وفُقد الآخران.

فيما نقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن متسللين اثنين على الأقل من لبنان قتلا خلال اشتباك حدودي.

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