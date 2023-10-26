اشتباكات وحركة نزوح كثيفة.. محاولة اغتيال تُشعل مخيم عين الحلوة!

يشهد مخيم عين الحلوة اشتباكات على محور الصفصاف – البركسات، على خلفية إطلاق نار على أحد الأشخاص من الصفصاف.

وكان سمع غروب اليوم إطلاق رصاص داخل المخيم، تخلله إطلاق قذائف ترددت أصداؤها في أرجاء مدينة صيدا.

وقد أفادت المعلومات بمحاولة اغتيال شقيق أحد قادة جند الشام (شقيق المدعو الحب) في حطين، وعلى إثر ذلك قام المدعو نمر عيس بهجوم على محور حطين، حيث تدور اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والمدفعية الثقيلة “B10″، فيما اندلعت هناك اشتباكات متقطعة على محور البركسات بالأسلحة الرشاشة.

بالتوازي، سُمع صوت اطلاق قذيفة آر بي جي على مدرسة السموع في حي الطوارئ، وسط أنباء عن حركة نزوح كثيفة يشهدها المخيم خوفًا من توسّع الاشتباكات وتدهور الوضع الأمني.